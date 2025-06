Fondazione Fiera Milano nel 2024 patrimonio in crescita a 764,6 milioni

Nel 2024, la Fondazione Fiera di Milano si conferma un polo di crescita e innovazione con un patrimonio balzato a 7.646 milioni. Approvato dal Consiglio il bilancio, testimonianza di un incremento di oltre 100 milioni in sei anni. Con investimenti pianificati di 284 milioni nel quadriennio, si prospettano progetti di rigenerazione urbana, spazi per le Olimpiadi invernali, e nuove opportunità di eventi tra cui Rai e congressi all'Allianz MiCo.

Approvato dal Consiglio generale il bilancio: in sei anni incremento di oltre 100 milioni. Nel quadriennio 2024-2027 pianificati investimenti per 284 milioni. Rigenerazione urbana e spazi per Olimpiadi invernali, Rai e congressi all'Allianz MiCo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it ¬© Ilgiornale.it - Fondazione Fiera Milano, nel 2024 patrimonio in crescita a 764,6 milioni

In questa notizia si parla di: milioni - fondazione - fiera - milano

Fondazione Fiera Milano chiude 2024 con patrimonio a 764 milioni - In un anno di sfide e cambiamenti, Fondazione Fiera Milano chiude il 2024 con un patrimonio netto che raggiunge i 764 milioni di euro, segnando una crescita dell'1,5%.

Accordo tra la società fieristica e la Fondazione Milano-Cortina per la gestione dei servizi relativi alle infrastrutture temporanee ospitate nel quartiere fieristico di Rho Vai su Facebook

Fondazione Fiera Milano approva il bilancio, patrimonio a +1,5%. In costruzione spazi per Rai e Olimpiadi; Fondazione Fiera Milano chiude 2024 con patrimonio a 764 milioni; Fondazione Fiera Milano: approvato il bilancio 2024, patrimonio in crescita a 764,6 milioni.

Fondazione Fiera Milano, nel 2024 patrimonio in crescita a 764,6 milioni - Approvato dal Consiglio generale il bilancio: in sei anni incremento di oltre 100 milioni. Segnala msn.com

Fondazione Fiera Milano chiude 2024 con patrimonio a 764 milioni - Il patrimonio netto di Fondazione Fiera Milano è cresciuto dell'1,5% a 764,6 milioni di euro nel 2024. Da msn.com