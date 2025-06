Fondazione Fiera Milano approva il bilancio patrimonio a +1,5% In costruzione spazi per Rai e Olimpiadi

Il 2024 si conferma un anno di grande sviluppo per Fondazione Fiera Milano, con un patrimonio netto in crescita e nuove prospettive per il futuro. Con oltre 764 milioni di euro, la fondazione rafforza la propria posizione strategica, aprendo spazi innovativi per Rai e le Olimpiadi. Questa evoluzione rappresenta un traguardo importante, che promette di consolidare la leadership di Milano nel panorama internazionale e di offrire nuovi stimoli per il nostro territorio.

Il Consiglio generale di Fondazione Fiera Milano ha approvato il bilancio di esercizio chiuso il 31 dicembre 2024. La società registra un'ulteriore crescita del patrimonio netto, pari a più di 764 milioni di euro. Un aumento dell'1,5% rispetto all'esercizio del 2023 e del 15% rispetto a sei anni.

