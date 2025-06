Fondaco dei Tedeschi l' immobiliare Cbre | Incarico per la commercializzazione

Il Fondaco dei Tedeschi, simbolo di Venezia e icona del lusso, si prepara a tornare al centro delle attenzioni grazie all'incarico affidato a CBRE, leader mondiale nel settore immobiliare. Con un patrimonio di oltre 140 mila professionisti in 100 paesi, l’azienda si distingue per la sua competenza e visione strategica. Un’opportunità unica per valorizzare questa storica gemma veneziana, che promette di riscrivere il suo futuro...

L'azienda Cbre, leader globale nella consulenza e nei servizi immobiliari (140 mila impiegati in 100 paesi) oggi 23 giugno ha comunicato di aver ricevuto il mandato per la commercializzazione del Fondaco dei Tedeschi, di proprietĂ di Regia Property Srl (societĂ finanziaria del gruppo Benetton). 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Fondaco dei Tedeschi, l'immobiliare Cbre: «Incarico per la commercializzazione»

Smantellato il Fondaco dei Tedeschi, lavoratori a casa (tranne 20). Buio sul futuro - Il Fondaco dei Tedeschi, ex hub del lusso a Venezia, ha chiuso il 30 aprile, a seguito della scadenza del contratto di affitto con Dfs, parte del gruppo Lvmh.

