Follia all' Arechi | Salernitana punita con 0-3 a tavolino e due turni a porte chiuse

Una giornata di pura follia allo stadio Arechi. La violenza in campo ha portato a conseguenze dure, con la partita Salernitana-Sampdoria sospesa e una sanzione severa: 0-3 a tavolino e due turni a porte chiuse. Un episodio che scuote il calcio italiano, ricordandoci quanto sia importante promuovere rispetto e sicurezza negli stadi. La questione continua a far discutere, aprendo un dibattito sulla gestione degli eventi sportivi.

Gare a porte chiuse per due turni, allo stadio Arechi e sconfitta per 0-3 a tavolino. E' questa la decisione del giudice sportivo di Lega B, dopo il lancio di sediolini e bombe carta in campo, che ha costretto l'arbitro Doveri a sospendere al 66' Salernitana-Sampdoria, la gara di ritorno dei. 🔗 Leggi su Salernotoday.it