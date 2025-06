Follia alla festa prima delle nozze | rissa tra lo sposo e la suocera il matrimonio salta e lui viene arrestato

Una festa di tradizione e gioia si è trasformata in un incubo per un 36enne di Sassari, quando un litigio con la futura suocera è degenerato in una violenta rissa. La scena, che avrebbe dovuto celebrare il prossimo matrimonio, si è conclusa con l’arresto dell’uomo per resistenza a pubblico ufficiale. Una giornata che resterà impressa come esempio di quanto possa sfuggire il controllo in momenti di tensione.

