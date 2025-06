Foligno si punta sui giovani E c’è un nome in pole position

Foligno si prepara a puntare sui giovani, e un nome in pole position sta alimentando l’entusiasmo dei tifosi. Le prossime ore saranno decisive per ufficializzare l’arrivo di un attaccante under 23, un investimento strategico per il futuro biancazzurro. Il mistero sul profilo scelto rimane fitto, ma presto sarà svelato, segnando un nuovo capitolo nella crescita della squadra e nei sogni di cavalcare la rinascita calcistica.

Ultimate alcune operazioni relative all’arrivo di una nidiata di giovani, nelle prossime ore, il Foligno Calcio dovrebbe definire l’accordo con un attaccante, ma sulla trattativa il sodalizio biancazzurro mantiene il massimo riserbo. Un silenzio giustificato poiché il profilo che segue il diesse Filippo Petterini appare oggetto dei desideri di altre società. Segreto destinato a essere svelato nelle prossime ore a conclusione di un incontro tra i vertici del Foligno e il procuratore del calciatore. Nessuno indizio nemmeno da parte dell’allenatore Alessandro Manni il quale si limita a dire: "Il profilo del giocatore è di mio gradimento, alla pari delle altre operazioni riguardanti l’arrivo dei giovani. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Foligno, si punta sui giovani. E c’è un nome in pole position

In questa notizia si parla di: foligno - giovani - punta - nome

Regionali, la Lega ?punta al raddoppio: il nome di Luca Zaia in due liste - La Lega veneta si prepara a un'importante sfida: raddoppiare il consenso alle prossime regionali con due liste che portano il nome di Luca Zaia.

Foligno, si punta sui giovani. E c’è un nome in pole position; Elezioni regionali tutto pronto: ecco candidati e liste. Proietti punta sul voto dei cattolici, Tesei sull'usato sicuro; Eletta a Trevi Nicole Bonacci 23 anni, Forza Italia punta sui giovani.

Foligno Calcio: nuovi arrivi e campagna abbonamenti "Nati per volare" - Il Foligno Calcio punta su giovani talenti e lancia la campagna abbonamenti "Nati per volare" per la nuova stagione. Secondo msn.com

Tappa a Foligno per la campagna nazionale C'è posto per te - Tappa umbra della campagna nazionale "C'è posto per te", promossa da Sviluppo lavoro Italia, che ha fatto sosta a Foligno trasformando la corte di Palazzo Trinci i ... Come scrive msn.com