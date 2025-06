fognature solo promesse da anni e ora si minacciano multe

Da anni le famiglie di Santa Maria del Giudice aspettano invano la realizzazione delle fognature promesse, con continui rinvii e false speranze. Ora l’Amministrazione minaccia multe senza aver ancora concretizzato quanto promesso, aggravando una situazione diventata insostenibile. È giunto il momento di passare dalle parole ai fatti: i cittadini meritano azioni concrete e trasparenza, perché la loro pazienza non può essere infinita.

Ci sono almeno 300 famiglie che nella zona ovest di Santa Maria del Giudice aspettano la realizzazione delle fognature, promesse fin dalla giunta Fazzi a inizi anni 2000, la cui previsione in più occasioni è stata addirittura inserita nel piano triennale dei lavori pubblici (con tanto di finanziamenti previsti), senza però che gli impianti vedessero mai la luce. E l’Amministrazione comunale adesso cosa fa? Avvia procedimenti amministrativi contro ben sette nuclei familiari di via Sargenti, minacciando multe stratosferiche. Naturalmente noi siamo sempre e comunque per la legalità , al servizio della sicurezza ambientale e la salute delle persone, e siamo più che favorevoli ai controlli sul territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it