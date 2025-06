Foggia scende in strada per il disarmo e la pace | Fuori la guerra dalla storia!

Foggia si mobilita con entusiasmo per il disarmo e la pace, unendo voci e forze diverse per scrivere una nuova pagina di speranza e solidarietà. La Merlettaia, il Coordinamento Capitanata per la Pace, Libera e altre illustri realtà locali si sono radunate in strada, determinati a cancellare la guerra dalla storia e a promuovere un futuro di dialogo e armonia. Insieme, si alza un forte grido: fuori la guerra dalla nostra vita e dal nostro mondo!

Foggia scende in strada per il disarmo e la pace. La Merlettaia, il Coordinamento Capitanata per la pace, Libera, Impegno donna, Donne in Rete, Coordinamento donne Spi Cgil, Auser, Associazione Cultura e Ambiente APS aderiscono all'iniziativa presa da associazioni di donne impegnate nei movimenti.

