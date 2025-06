Focene ancora preda dei turisti la denuncia | Siamo spettatori inermi del degrado

Focene, un angolo di mare che dovrebbe essere un paradiso, si trasforma ogni weekend in una discarica a cielo aperto sotto gli occhi impassibili di tutti. I residenti sono ormai spettatori impotenti di un degrado crescente, causato dall'inciviltà di alcuni e dalla massiccia presenza turistica. È il momento di agire per restituire dignità a questa splendida località e tutelare il suo fragile equilibrio. La situazione, purtroppo, richiede una risposta immediata e decisa.

Fiumicino, 23 giugno 2025 – Focene ancor a “prigioniera” dei turisti e dell’inciviltà di chi continua ad abbandonare rifiuti, non solo in spiaggia, creando delle vere e proprie discariche a cielo aperto. E a segnalare l’ennesima situazione di degrado, che si amplifica durante i weekend, è una residente: “Vi elenco di seguito i disagi che io e gli altri residenti in viale di Focene nelle zone limitrofe agli accessi sulla spiaggia siamo costretti a subire, ormai spettatori inermi del degrado delle zone in cui abitiamo ad opera degli assidui frequentatori delle spiagge durante il periodo estivo”. “In viale di Focene 141 quotidianamente a partire dal mese di giugno la situazione è quella che si vede nelle foto – prosegue la cittadina – scattate in giorni diversi ma dallo stesso triste tenore. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it