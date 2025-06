Flash 150 iliad | minuti ed SMS illimitati + 150 GB in 5G a 7,99€

Se desideri restare connesso senza limiti e senza preoccupazioni, iliad Flash 150 è la soluzione perfetta. Con 150 GB in 5G, minuti e SMS illimitati a soli 7,99€ al mese, questa proposta rivoluzionaria di iliad, l’operatore francese che ha cambiato il mercato italiano, garantisce trasparenza e assenza di vincoli. Scopri cosa include questa offerta incredibile e come può semplificare la tua vita digitale.

iliad, l’operatore francese che ha rivoluzionato il mercato italiano, propone l’offerta a termine iliad Flash 150 con 150 GB di traffico dati in 5G, minuti e SMS illimitati, tutto a soli 7,99€ al mese. Come sempre, iliad garantisce zero vincoli contrattuali e nessuna rimodulazione futura, rendendola una scelta affidabile e trasparente. Fibra Vodafone a 27,95€mese: attivazione gratis, SIM 50 GB, chiamate. Cosa include iliad Flash 150. L’offerta iliad Flash 150 è attivabile entro il 18 giugno. La tariffa include: 150 GB di traffico dati in 5G (ove disponibile).. Minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali. 🔗 Leggi su Pantareinews.com © Pantareinews.com - Flash 150 iliad: minuti ed SMS illimitati + 150 GB in 5G a 7,99€

