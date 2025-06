Flaminia Maria Matrone è la nuova direttrice artistica della Rassegna Young del Teatro Gelsomino di Afragola

teatro attraverso spettacoli coinvolgenti, workshop creativi e incontri formativi. Con la sua passione e talento, Flaminia Maria Matrone promette di rendere questa edizione indimenticabile, aprendo nuove porte all’immaginazione e alla crescita culturale dei giovani spettatori.

Il Teatro Gelsomino, in collaborazione con Gabbianella Club Events, è lieto di annunciare la nomina di Flaminia Maria Matrone come nuova direttrice artistica della Rassegna Young “Oltre gli schermi”, pensata - si legge in una nota - per avvicinare bambini, ragazzi e giovani adulti al mondo del. 🔗 Leggi su Napolitoday.it