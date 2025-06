Fiumicino va in scena Citofonare al 56 | appuntamento il 25 giugno

L’attesa sta per finire: il 25 giugno, alle 21:00, a Fiumicino, “Citofonare al 56” prenderà vita sul palco de “La Casa di Enzo”. Un evento unico, patrocinato dal Comune, che unisce arte e solidarietà, vedendo protagonisti i giovani del centro diurno dell’Associazione Insieme con i Disabili O.D.V. in un percorso di espressione e condivisione. Non mancate a questa serata speciale che celebra l’inclusione e la creatività!

Fiumicino, 23 giugno 2025 – L’Associazione Insieme con i Disabili O.D.V. presenta lo spettacolo teatrale “Citofonare al 56”, che andrà in scena mercoledì 25 giugno alle 21:00 presso “La Casa di Enzo”, in via Coni Zugna 56, a Fiumicino. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Fiumicino, nasce come momento di condivisione e arte, e vedrà protagonisti i ragazzi e le ragazze del centro diurno dell’associazione, impegnati in un percorso espressivo che racconta la quotidianità, le emozioni e i legami autentici. Lo spettacolo, aperto a tutti i cittadini, rappresenta un’occasione di intrattenimento e un invito a sostenere i valori dell’accoglienza e dell’amicizia attraverso il linguaggio universale del teatro. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

