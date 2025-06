Fiumicino stretta della Polizia locale contro il parcheggio selvaggio

Fiumicino si prepara alla stagione estiva con una task force della Polizia Locale per contrastare il parcheggio selvaggio e garantire sicurezza sulle strade. Un fine settimana di impegno intenso ha visto gli agenti rafforzare i controlli nelle zone balneari e in aree di grande afflusso, elevando oltre 150 sanzioni per comportamenti irregolari. Questo impegno mira a preservare l’ordine pubblico e a rendere più sicuro il soggiorno di turisti e residenti.

Fiumicino – Fine settimana di intensa attività per la  Polizia Locale di Fiumicino, che ha rafforzato la presenza degli agenti su tutto il territorio comunale, in particolare nelle località balneari e nelle zone di maggior afflusso turistico. L’obiettivo è stato quello di garantire sicurezza, ordine e una circolazione stradale più fluida, soprattutto in vista del picco estivo. Nel corso dei controlli sono state elevate più di 150 sanzioni per violazioni al Codice della Strada. A Isola Sacra  e in zona Torre Clementina, oltre alla consueta lotta alla sosta irregolare, sono stati sanzionati 29 veicoli ed emessi tre verbali per l’occupazione abusiva di suolo pubblico, in particolare da parte di attività di ristorazione. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

