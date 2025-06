Fiumicino solenne processione per la Madonna Santa Maria Stella Maris

fiumicino solenne processione per la Madonna Santa Maria Stella Maris. Un’occasione di fede, comunità e tradizione che unisce cittadini e autorità in un abbraccio spirituale, rinvigorendo il senso di appartenenza e devozione. La giornata si è conclusa con momenti di preghiera e riflessione, rafforzando il legame tra Fiumicino e la sua venerata protettrice. Un evento che rimarrà nel cuore di tutti, testimonianza viva della cultura religiosa locale.

Fiumicino, 23 giugno 2025 – Nell’ambito della Festa Patronale, si è svolta ieri pomeriggio, la celebrazione religiosa in onore della Madonna Santa Maria Stella Maris, un momento che ha coinvolto Istituzioni civili, militari e religiose. Il sindaco, Mario Baccini, ha preso parte alla Santa Messa celebrata presso la chiesa di Stella Maris, accompagnato dall’assessore Federica Poggio. Al termine della funzione, ha avuto luogo la tradizionale processione a piedi fino alla banchina del porto canal e, dove le autorità si sono i mbarcate su una motovedetta della Guardia Costiera. L’assessore Poggio ha partecipato al passaggio dell’Unità navale lungo il canale navigabile e al lancio, da parte dei militari della Capitaneria, di una corona di alloro in memoria dei Caduti del Mare. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

