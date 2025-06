Fiumicino nuovo impianto di climatizzazione per l’ufficio in via del Faro

Fiumicino si prepara a vivere un nuovo volto di comfort e sicurezza: grazie al nuovo impianto di climatizzazione, l’ufficio postale di Via del Faro sarà più efficiente e accogliente. Poste Italiane annuncia un intervento di manutenzione straordinaria volto a migliorare gli ambienti di lavoro e l’esperienza dei cittadini. Questa importante novità garantirà ambienti più freschi e sicuri, contribuendo a rendere il servizio postale ancora più affidabile e all’avanguardia.

Roma, 23 giugno 2025 – Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Fiumicino Centro, in Via del Faro, 50, è stato inserito in un piano di manutenzione straordinaria che prevede una serie di interventi strutturali finalizzati al miglioramento dei livelli di accoglienza e di sicurezza degli ambienti lavorativi. Tra le opere principali il rifacimento di tutti gli impianti a servizio dell’ufficio postale e in particolare l’installazione di un nuovo sistema di climatizzazione ad alta tecnologia il quale, oltre all’ottimizzazione del microclima interno alla sede in estate e inverno, sia negli ambienti aperti al pubblico sia nei locali utilizzati esclusivamente dal personale, consentirà una sensibile riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di anidride carbonica. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

