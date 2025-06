Fiumicino furgone in fiamme sull’A-12 | era pieno di droga

Fiumicino, 23 giugno 2025 – Un episodio inquietante scuote le strade di Maccarese: un furgone in fiamme sull'autostrada Roma-Civitavecchia si rivela ben più di un semplice incidente. Il veicolo, un Ducato con targa spagnola, trasportava una sostanza di valore e pericolosa: droga. L’autista, dopo aver abbandonato il mezzo in fiamme, si è dileguato nel mistero, lasciando dietro di sé un quadro inquietante che apre nuove indagini sulla criminalità internazionale.

Fiumicino, 23 giugno 2025- Un misterioso incidente ha scosso le strade di Maccarese, dove un furgone in fiamme è stato spento dai vigili del fuoco lungo l'autostrada Roma-Civitavecchia. L'episodio, avvenuto alcuni giorni fa, ha rivelato dettagli inquietanti: il veicolo, un Ducato con targa spagnola, trasportava una notevole quantità di sostanze stupefacenti, tra cui hashish, eroina o cocaina. L'autista del furgone, dopo aver abbandonato il mezzo in fiamme, è fuggito attraverso le campagne circostanti, rendendo la situazione ancora più complessa. Le indagini, condotte dalla polizia stradale di Ladispoli-Cerveteri, mirano a chiarire la dinamica di questo giallo.

