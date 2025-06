Fiuggi per l' IPSSEOA Buonarroti un anno intenso faticoso ma ricco di soddisfazioni

storia, si conferma come un luogo di crescita e di sogni realizzati. Con impegno e passione, abbiamo affrontato un anno intenso e faticoso, ma ricco di soddisfazioni. Ora, con gli Esami di Stato alle porte, guardiamo avanti con speranza e determinazione, certi che il futuro riserverà grandi traguardi ai nostri giovani. Che questo momento sia solo l'inizio di un cammino brillante e pieno di successi!

"Siamo quasi giunti alla fine di questo anno scolastico, a breve termineranno anche gli Esami di Stato. Ai nostri studenti e alle nostre studentesse l'augurio da parte di tutta la comunità scolastica di un futuro fatto di soddisfazioni e di successo. La nostra scuola, come sempre nella sua lunga.

