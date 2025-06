Firma senza clausola | Comolli piazza il primo colpo per la nuova Juve

Damien Comolli si prepara a rivoluzionare la Juventus con il suo primo grande acquisto: un colpo senza clausola rescissoria che promette di rafforzare la rosa e mettere le basi per un futuro vincente. La nuova era bianconera, guidata da Igor Tudor, sta già portando risultati convincenti, e questa mossa strategica segna un passo deciso verso l’ambizione di riportare la Vecchia Signora ai vertici del calcio internazionale.

La nuova dirigenza è già al lavoro per la Juventus del futuro, ecco il primo colpo di Comolli. Firma senza clausola rescissoria La nuova Juventus di Igor Tudor versione Mondiale per Club vince e convince. Al netto delle avversarie, non ancora di primo livello, i bianconeri hanno fornito due ottime prestazioni contro Al Ain e Wydad superando il Manchester City di Pep Guardiola per differenza reti. La squadra di Igor Tudor si è così garantita due risultati su tre contro i Citizens per il passaggio del turno da prima del girone.