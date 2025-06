Firenze torna Amici della Musica Off con cinque concerti all’Istituto degli Innocenti

Firenze si prepara a vivere un’estate all’insegna della musica con il ritorno di Amici della Musica OFF, la rassegna estiva che celebra l’arte sonora nel suggestivo Cortile delle Donne dell’Istituto degli Innocenti. Dopo il successo dello scorso anno, cinque concerti imperdibili tra sperimentazione e originalità attendono gli appassionati, portando sulla scena talenti curiosi e audaci. L’inaugurazione, prevista per mercoledì 25 giugno con PassiSparsi, promette di essere solo l’inizio di un percorso musicale da non perdere.

Firenze, 23 giugno 2025 -Dopo il successo dello scorso anno, torna Amici della Musica OFF, la rassegna estiva degli Amici della Musica di Firenze. Cinque concerti speciali nel Cortile delle Donne dell’Istituto degli Innocenti, tutti alle ore 21, nei quali non mancheranno programmi originali e voglia di sperimentare, affidati a musicisti curiosi e avventurosi. L’inaugurazione è fissata per mercoledì 25 giugno con PassiSparsi, quartetto vocale dedito alla musica antica, dal piglio brioso e teatrale. Il loro “Miracol in Natura: contrappunti antropomorfi” esplora il tema del mondo animale come “specchio” attraverso cui l’uomo gioca a riconoscere se stesso, i suoi peculiari caratteri, i suoi desideri. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, torna Amici della Musica Off con cinque concerti all’Istituto degli Innocenti

