Firenze porte torri e fortezze | ricomincia la stagione di visite

Firenze, culla di arte e storia, si risveglia con le sue imponenti porte, torri e fortezze pronte a svelare i loro segreti. Queste meraviglie architettoniche narrano epoche di battaglie e alleanze, sogni e rinascite, custodi del patrimonio mondiale della città . Con l’arrivo dell’estate, il Comune e la Fondazione Muse offrono un emozionante calendario di visite guidate, invitandoti a scoprire le storie che queste antiche strutture ancora oggi custodiscono. Preparatevi a immergervi nella storia di Firenze come mai prima d

Firenze, 21 giugno 2025 - Le torri, le porte e le fortezze di Firenze hanno infinite storie da raccontare: storie di guerra e di pace, storie di fatica e di sogno, storie di coraggio e di paura. Da centinaia di anni proteggono Firenze Patrimonio Mondiale, ne custodiscono le meraviglie. Con l'avvio della stagione estiva, il Comune di Firenze e Fondazione Muse propongono un ricco programma di visite delle più importanti emergenze architettoniche, offrendo al pubblico la possibilità di godere di inediti punti di vista sulla città e di approfondire la storia di Firenze nel suo sviluppo urbanistico.

