Fiorentina non solo Fazzini Occhi in casa Empoli per Anjorin

Dopo le recenti mosse di mercato, la Fiorentina non smette di sorprendere: tra arrivi e trattative in corso, il club viola si prepara a rinforzare ancora il suo organico, puntando a consolidare la rosa e a conquistare obiettivi sempre più ambiziosi. La strategia dei toscani si fa sempre più interessante, lasciando i tifosi in trepidante attesa di sviluppi e colpi di scena che potrebbero cambiare il volto della stagione.

Fiorentina, Pioli vuole un regista. Occhi in casa Inter per Asllani - La Fiorentina di Pioli punta a rinforzare il centrocampo con un regista di livello, guardando anche all’Inter per Asllani.

La Fiorentina è super attiva sul mercato Dopo aver preso Dzeko, ora l'obiettivo è rinforzare il centrocampo. E nel mirino c'è un giocatore che ha fatto molto bene l'anno scorso: Fazzini Vai su Facebook

