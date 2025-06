Fiorentina è fatta per Fazzini dall'Empoli | operazione da 10 milioni di euro

Fiorentina 232, un'operazione da 10 milioni di euro che segna un capitolo importante per il talento emergente Jacopo Fazzini dall'Empoli. Considerato uno dei migliori giovani del panorama calcistico italiano, Fazzini si sta affermando come una stella destinata a brillare ancora più intensamente. Nel gennaio scorso era al centro dell’attenzione: ora, con questa mossa strategica, la Fiorentina punta a svelarne appieno le potenzialità , aprendo le porte a un futuro ricco di successi.

Jacopo Fazzini è un talento in fase di decollo, uno dei migliori dell`intero panorama calcistico italiano. Nel gennaio scorso era stato al centro. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: fazzini - fiorentina - fatta - empoli

Fiorentina, contatti per Fazzini: si cerca l'intesa con l'Empoli per chiudere - La Fiorentina accelera sul mercato alla ricerca di nuovi colpi e sinergie. Tra le trattative in corso, spicca l'interesse per i fazzini e una possibile intesa con l'Empoli per rinforzare il centrocampo.

#Fazzini-#Fiorentina, è fatta La Fiorentina ha chiuso l'accordo per l'acquisto di Fazzini Dopo l'incontro odierno con l'Empoli – anticipato in esclusiva da http://spaceviola.com – i viola hanno definito l’operazione sulla base di €10M+€2M di bonus @lorenzoo Vai su X

Fiorentina, ecco il colpo Fazzini: all'Empoli vanno 10 milioni più bonus - TuttoAtalanta.com Vai su Facebook

Fiorentina, è fatta per Fazzini dall'Empoli: operazione da 10 milioni di euro; Fiorentina-Fazzini, contatti continui con l'Empoli: si cerca intesa sulla cifra; Fiorentina, un altro acquisto: dall’Empoli comprato il centrocampista Fazzini.

Fiorentina, è fatta per Fazzini dall'Empoli: operazione da 10 milioni di euro - Jacopo Fazzini è un talento in fase di decollo, uno dei migliori dell`intero panorama calcistico italiano. Secondo msn.com

Fiorentina, non solo Fazzini. Occhi in casa Empoli per Anjorin - Dopo l`arrivo di Dzeko e le trattative in dirittura d`arrivo per Mattia Viti e Jacopo Fazzini, la Fiorentina potrebbe di nuovo pescare in casa Empoli per quanto. Come scrive calciomercato.com