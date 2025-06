Fiorentina | dall’Empoli anche Viti insieme a Fazzini

La Fiorentina si prepara a rafforzarsi ancora di più: dopo l'acquisto di Fazzini dall’Empoli, che arriverà a titolo definitivo per 9 milioni più bonus e firmerà un contratto di cinque anni, si attende l’annuncio ufficiale. Inoltre, anche Viti si unisce alla rosa viola, portando nuova energia e talento alla squadra. Con queste mosse strategiche, la Viola punta a consolidare la propria posizione in Serie A e a sorprendere i tifosi nel prossimo campionato.

E' attesa nelle prossime ore l'ufficialità da parte della società viola. Fazzini reduce dall'Europeo Under 21 approderà in viola a titolo definitivo per 9 milioni di euro più uno di bonus e firmerà un contratto di cinque anni

