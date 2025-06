Fiorella Mannoia alla Certosa di Capri | La violenza sulle donne è un fatto culturale

Una serata speciale alla Certosa di Capri ha unito musica e impegno civile, con Fiorella Mannoia, Paola Turci e Noemi che si sono esibite per sensibilizzare sul grave tema della violenza sulle donne. Un evento che va oltre lo spettacolo, diventando un gesto concreto contro ogni forma di abuso. La musica come voce potente di cambiamento, per ricordarci che la cultura può essere il primo passo verso una società più giusta e rispettosa.

(askanews) – Insieme in concerto per ribadire il no alla violenza sulle donne. Fiorella Mannoia, Paola Turci e Noemi si sono esibite alla Certosa di Capri in una serata, organizzata nel complesso monumentale dell’isola, per raccogliere fondi a favore della Fondazione Una Nessuna Centomila che si occupa della prevenzione e del contrasto alla violenza di genere: «La nostra Fondazone è nata nel 2022 dopo Campovolo», ha raccontato Mannoia, «una mia amica che era al concerto in camerino mi disse: “Mica potrĂ finire qui? Dobbiamo andare avanti e fare qualcosa”. E da allora abbiamo deciso di farlo e questa cosa è diventata piĂą grande di noi, in questi tre anni abbiamo fatto tantissimo». 🔗 Leggi su Amica.it