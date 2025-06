Finti sold out ai concerti | come funziona il meccanismo

I «finti sold out» sono una strategia ingannevole sempre più diffusa nel mondo dei concerti. Vendendo biglietti a prezzi stracciati o regalati a sponsor e partner, si crea l’illusione di un evento tutto esaurito, attirando ulteriori acquirenti e media. Ma come funziona questa pratica? E quali sono le implicazioni etiche e legali? A fare chiarezza su questo meccanismo è importante per proteggere i fan e garantire trasparenza nel settore musicale.

Negli ultimi giorni si è tornato a parlare della pratica dei « finti sold out »: biglietti venduti a prezzi stracciati, o addirittura regalati, per simulare il tutto esaurito. Ticket da 10 euro, accessibili tramite link riservati, vengono diffusi poco prima dell’evento a sponsor, aziende, banche o associazioni. L’obiettivo? Riempire gli spalti e annunciare il sold out anche se i biglietti a prezzo pieno non sono stati realmente venduti. A fare luce sul tema è stato Federico Zampaglione dei Tiromancino, che ha definito tutto questo «un meccanismo diabolico» che svuota di senso la musica dal vivo. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Finti sold out ai concerti: come funziona il meccanismo

In questa notizia si parla di: sold - finti - concerti - funziona

Finti sold out ai concerti: Zampaglione svela come si riempiono gli stadi facendo pagare i cantanti - Sei stanco di scoprire che molti concerti sembrano sold-out solo sulla carta? Federico Zampaglione, icona dei Tiromancino, svela i trucchi dietro ai finti sold-out e come alcuni manager fanno pagare i cantanti per riempire gli stadi.

"Finti sold out ai concerti? Vi svelo come funziona". La verità di Federico Zampaglione scuote il mondo della musica >> https://buff.ly/JXw55Ls Vai su Facebook

Tiromancino contro i finti sold out dei concerti: "Vi spiego come funziona il sistema che distrugge carriere..." https://msn.com/it-it/intrattenimento/notizie/tiromancino-contro-i-finti-sold-out-dei-concerti-vi-spiego-come-funziona-il-sistema-che-distrugge-carriere/ar- Vai su X

Cosa di nasconde davvero dietro i finti sold out ai concerti e l’ossessione del tutto esaurito; Il «segreto di Pulcinella» dei finti sold out ai concerti; Concerti: la verità, vi prego, su tour annullati e finti sold out.

Finti sold out ai concerti: come funziona il meccanismo - Negli ultimi giorni si è tornato a parlare della pratica dei «finti sold out»: biglietti venduti a prezzi stracciati ... Scrive lettera43.it

Federico Zampaglione dei Tiromancino contro i falsi sold out ai concerti: “Ora vi svelo come funziona” - A svelare il “meccanismo” dei finti sold out, è Federico Zampaglione, leader dei Tiromancino. Riporta notizie.it