Fino a 100 euro di bonus a Roma per gli abbonati Metrebus e Atac su monopattini e bici in sharing

Roma si prepara a incentivare la mobilità sostenibile con un bonus fino a 100 euro per gli abbonati MetroBus e Atac, offrendo sconti su monopattini, bici elettriche, automobili e motorini in sharing. Un'occasione da non perdere per muoversi in città in modo più ecologico ed economico. L'incentivo sarà disponibile dal 1° luglio 2025: scopri come approfittarne e rendere i tuoi spostamenti più convenienti e green. Continua a leggere.

