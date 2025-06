Fine giugno esplosivo | arriva la canicola estrema ma al Nord minaccia temporali!

Prepariamoci a un fine giugno da record: la tanto attesa canicola estrema sta per esplodere, con temperature roventi che colpiranno il centro-sud e temporali isolati che minacceranno le Alpi. Roma e le altre città italiane saranno alle prese con un’ondata di caldo africano, mentre il Nord dovrà fare i conti con possibili rovesci improvvisi. Un’estate infuocata ci attende, pronti a vivere questa fase di stratificata intensità climatica.

Roma - Un flusso d’aria calda africana anticipa la fase canicolare, con l’anticiclone subtropicale pronto a stabilirsi, mentre qualche temporale isolato potrebbe disturbare le Alpi. Il prossimo weekend di giugno si preannuncia all’insegna di una canicola anticipata, con l’anticiclone africano in rapida espansione verso l’Europa centro-meridionale. Secondo l’ensemble probabilistico, il suo centro di massima pressione potrĂ concentrarsi tra Italia settentrionale, Francia e Germania, portando temperature eccezionali, fino a 38?°C nelle pianure del Nord. Nel weekend si prepara un quadro stabile e soleggiato ovunque, con clima decisamente rovente, accentuato dalle temperature dell’acqua del Mediterraneo, ormai superiori alla media e in grado di intensificare l’afa notturna. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - “Fine giugno esplosivo: arriva la canicola estrema, ma al Nord minaccia temporali!

In questa notizia si parla di: giugno - canicola - fine - esplosivo

Le Piscine Italcementi di Bergamo chiudono per due anni. A fine giugno parte il maxi cantiere - Le piscine Italcementi di Bergamo si apprestano a chiudere per due anni, a partire da fine giugno, per dare il via a un maxi cantiere.

“Fine giugno esplosivo: arriva la canicola estrema, ma al Nord minaccia temporali!.

Fine Giugno: il meteo torna inquietante - meridionale e in particolare sull’Italia sono destinate a subire uno ... Riporta msn.com

Meteo: dal caldo intenso al refrigerio, ecco quando finirà la canicola - Caption id='attachment_326925' align='aligncenter' width='1280' Aria più fresca verso fine Giugno/caption Stiamo per assistere ad un nuovo rinforzo anticiclonico, che caratterizzerà il meteo della nuo ... Secondo informazione.it