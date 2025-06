Finaz storico fondatore della Bandabardò ospite sul palco del Mura Festival

Giovedì 26 giugno, il palco del Mura Festival si accenderà con l’energia e l’esperienza di Finaz, storico fondatore della Bandabardà 242, protagonista di un evento imperdibile. Nell’ambito di Storytellers, il format dedicato ai grandi autori della musica italiana, Finaz ci guiderà in un viaggio tra parole, musica e storie, svelando i segreti dietro i successi e le emozioni che hanno segnato la sua carriera. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati di musica e cultura.

Giovedì 26 giugno, a partire dalle ore 21, torna al Mura Festival uno degli appuntamenti più attesi della programmazione culturale estiva: Storytellers, il format dedicato ai grandi protagonisti della scena musicale italiana, tra parole, musica e narrazione. A salire sul palco del Bastione San.

«Akusticose Elettriche», esce il nuovo disco dei Radio Lausberg prodotto da Finaz; A Nxt, Bandabardò e Cisco, «Ultimo tango» ricordando Erriquez; Jesi, al Vox live club approda Finaz, il fondatore ella Bandabardò.

Arriva Finaz, dai "Bandabardò" agli aneddoti di una vita sul palco - Appuntamento stasera (inizio ore 22, ingresso libero) al Vox Live Club di Jesi ospiterà il cantautore e chitarrista Finaz, al secolo Alessandro Finazzo, fondatore insieme ad Enrico "Erriquez ... ilrestodelcarlino.it scrive

Finaz, co-fondatore della Bandabardò sarà intervistato da Mirco Roppolo - fondatore della Bandabardò, sarà intervistato da Mirco Roppolo, storico dj di Controradio, Radio Studio X e Radio 3 Network. Come scrive lanazione.it