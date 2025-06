Finanziata la greenway Borgo-Piano Tavola | la vecchia ferrovia sarà un pista ciclabile

Un nuovo spazio verde e sostenibile prende vita a Catania: grazie alla finanziamento della greenway Borgo Piano Tavola, la ex ferrovia diventa una pista ciclabile che unisce quartieri, promuovendo mobilità eco-friendly e valorizzando il territorio. L’intervento include anche la riqualificazione di un’area a sud della stazione metro Milo, trasformandola in un punto di incontro e relax per la comunità. Un passo importante verso una città più verde e vivibile, pronta a cambiare volto.

Il Comune di Catania ha finanziato il progetto di una greenway ciclopedonale lungo il tracciato dismesso della Ferrovia Circumetnea, dalla tazione Borgo fino a Piano Tavola, con avvio dei lavori dal nodo Borgo. Prevista anche la riqualificazione di un’area a sud della stazione metro Milo, per. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Finanziata la "greenway" Borgo-Piano Tavola: la vecchia ferrovia sarà un pista ciclabile

In questa notizia si parla di: borgo - greenway - piano - tavola

Tavola rotonda sulle dimore storiche al Borgo Seghetti Panichi - Nel suggestivo Borgo Storico Seghetti Panichi a Castel di Lama, si apre una nuova pagina di storia con la presentazione della pubblicazione "Storia di una Rinascita".

Finanziata la greenway Borgo-Piano Tavola: la vecchia ferrovia sarà un pista ciclabile; Prosegue il progetto Greenway FCE, la soddisfazione della consigliera del III Municipio Angela Cerri; Catania, verso la Greenway FCE. Cerri: Il progetto piace e punta a diventare un grande parco urbano.

Catania, una Greenway sulla linea Borgo-Sanzio: cos’è - Il consiglio comunale di Catania ha approvato, all’unanimità, la mozione per il progetto della prima Greenway della città, all’interno del quartiere Borgo- Si legge su catania.liveuniversity.it

“Aggiungi un borgo a tavola”, al via l’iniziativa del Ristorante “Stonehenge” - Sono questi i principi alla base del progetto “Aggiungi un borgo a tavola”, promosso realizzato dal Bar Ristorante “Stonehenge” di Piano d’Accio di Teramo. abruzzonews.eu scrive