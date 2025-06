Finanze in rosso per Roberto Baggio | ha finito tutti i soldi | Non sa più dove sbattere la testa

Roberto Baggio, leggenda del calcio italiano, oggi si trova ad affrontare un momento difficile: le sue finanze sono in rosso e non sa più dove sbattere la testa. Dopo una carriera da sogno, il ritorno alla vita quotidiana può riservare sorprese amare. Ma cosa sta davvero succedendo all’ex campione? Scopriamolo insieme e analizziamo i motivi di questa difficile fase.

È stato uno dei più grandi giocatori della storia del calcio italiano, ma anche per lui la vita dopo il ritiro non è semplice. Quando si parla di grandi ritorni, quello di Roberto Baggio non è passato inosservato. Negli ultimi mesi, l'ex fuoriclasse azzurro è riapparso con costanza sulle scene pubbliche: interviste esclusive, presenze a eventi sportivi, ospitate in trasmissioni televisive e speciali documentari. Un cambiamento che ha sorpreso molti, considerando il lungo silenzio che aveva scelto dopo l'addio al calcio.