Finals NBA Oklahoma City Thunder è campione | gara 7 con Indiana Pacers finisce 103-91

Una notte storica per l'Oklahoma City Thunder: dopo una battaglia emozionante, la squadra conquista il suo primo titolo NBA, vincendo gara 7 contro gli Indiana Pacers con il punteggio di 103-91. Un risultato che resterà negli annali, grazie alla prestazione stellare di Gilgeous-Alexander e al coraggio mostrato nonostante le avverse circostanze. La vittoria dei Thunder segna un nuovo capitolo nella loro storia e infonde entusiasmo in tutto il mondo del basket.

