filosa ad stellantis altri tre italiani nel team operativo

Filosa ad Stellantis rafforza la presenza italiana nel team di vertice, segnando un nuovo capitolo di leadership. Con Antonio Filosa al timone come CEO, il gruppo punta su talenti nostrani per guidare innovazione e crescita. Entrano nella squadra tre eccellenze italiane: Davide Mele, Monica Genovese ed Emanuele Cappellano, pronti a plasmare il futuro dell’azienda. La strategia di Stellantis si arricchisce così di competenze e visioni locali, consolidando la sua posizione globale.

Antonio Filosa assume ufficialmente il ruolo di amministratore delegato di Stellantis e annuncia, con effetto immediato, il suo nuovo leadership team del quale fanno parte nomi interni. Entrano nella squadra operativa altri tre italiani: Davide Mele che dirigerĂ l'area Product Planning, Monica Genovese, responsabile dell'area Vendite ed Emanuele Cappellano, responsabile per il Sud America e nuovo numero uno di Stellantis Pro One, unitĂ dei veicoli commerciali. Filosa continuerĂ a guidare il Nord 'America e i brand americani. Richard Palmer continuerĂ come consulente strategico. Lasciano Stellantis Maxime Picat e Beatrice Fouche. 🔗 Leggi su Quotidiano.net