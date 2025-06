Film in uscita questa settimana al cinema 23 giugno – 29 giugno

Preparati a scoprire le emozioni che il grande schermo ha in serbo per te questa settimana! Dal 23 al 29 giugno, i cinema italiani si animano con nuovi titoli e storie coinvolgenti. Tra thriller mozzafiato e attori di grande calibro, c’è un film per ogni desiderio di evasione. Non perdere l’occasione di vivere l’esperienza cinematografica al massimo: ecco cosa aspettarti sul grande schermo questa settimana!

Scopriamo quali sono i film in uscita nei cinema italiani nella settimana dal 23 giugno al 29 giugno. Hurry Up Tomorrow. Data di uscita: 23 giugno 2025. Regia: Trey Edward Shults Cast: The Weeknd, Jenna Ortega, Barry Keoghan, Riley Keough Thriller, Stati Uniti 2025, 105 min. Un musicista insonne incontra uno sconosciuto misterioso, che lo porterà a intraprendere un viaggio che metterà in discussione tutto ciò che sa di sé. Le onde del destino. Data di uscita: 23 giugno 2025. Regia: Lars von Trier Cast: Katrin Cartlidge, Stellan Skarsgård, Emily Watson, Jean-Marc Barr Drammatico, Danimarca 1996, 158 min.

