Film a puntate del Boccaccio | si torna in aula

Il processo per diffamazione sulla fiction "Colpo di Grazia" si riaccende a Monza, con ex amministratori che chiedono un risarcimento di 170mila euro. La querelle giudiziaria, incentrata su una satira grottesca del 2021, mette in discussione libertà d’espressione e tutela della reputazione. Giovedì sarà un altro importante passo verso la verità: cosa ci rivelano le accuse e le difese? Restate sintonizzati per aggiornamenti esclusivi.

È pronto alle conclusioni il processo per diffamazione sulla fiction " Colpo di Grazia " per cui l'ex sindaco Dario Allevi (nella foto) e l'ex assessore alla Sicurezza Federico Arena hanno chiesto complessivamente 170mila euro di risarcimento dei danni. Giovedì si torna in aula al Tribunale di Monza a discutere sul film antagonista a puntate del 2021 del Foa Boccaccio, che attaccava l'ex Giunta con una satira grottesca sul presunto malaffare dell'urbanistica. Al dibattimento sono imputati solo i due tecnici, identificati per avere diffuso la fiction sui social e sul canale YouTube. Due ragazzi che hanno ammesso le loro responsabilità nella diffusione delle puntate online, ma hanno negato la diffamazione trattandosi di opera d'ingegno.

