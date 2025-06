Filip Stankovic Venezia ufficiale il riscatto dall’Inter! Il comunicato del club e la formula

Filip Stankovic vola a Venezia: dopo un'estate di attese, il club arancioneroverde ufficializza il suo acquisto dall’Inter. Con entusiasmo e determinazione, il Venezia ha esercitato l’opzione di riscatto, confermando la fiducia nel talento del portiere, figlio d’arte. Questa operazione segna un importante passo per il giovane calciatore e per il progetto sportivo della squadra veneta, che ora può contare su una pedina di grande prospettiva. Ecco tutti i dettagli dell’operazione.

Filip Stankovic è ufficialmente un nuovo giocatore del Venezia. Il club arancioneroverde ha deciso di esercitare l'opzione per il riscatto presente sul contratto stipulato con gli uomini del calciomercato Inter la scorsa estate, quando il portiere figlio d'arte si era trasferito in Veneto. Nelle casse dei nerazzurri entrano dunque 2 milioni di euro, ovvero la cifra pattuita per il diritto di riscatto: il club meneghino conserverà però il 50% sulla futura rivendita dell'estremo difensore serbo.

