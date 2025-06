Filiera della moda la conferenza delle regioni e province autonome approva misure a sostegno del settore

La filiera della moda italiana si prepara a una nuova fase di rilancio grazie all’approvazione di misure dedicate dal parte della Conferenza delle Regioni e Province autonome. La Commissione Sviluppo economico, guidata dall’assessore Andrea Maria Antonini, ha dato il via libera al disegno di legge annuale sulle PMI, un passo fondamentale per rafforzare il settore e valorizzare l’eccellenza del Made in Italy. È un segnale positivo che apre nuove opportunità di crescita e innovazione.

ANCONA – La Commissione Sviluppo economico della Conferenza delle regioni e province autonome, presieduta dall'assessore Andrea Maria Antonini, ha espresso parere favorevole al disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese collegato alla manovra di finanza pubblica per l'anno 2025.

