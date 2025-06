Figuraccia nei play-out di Serie B | fumogeni e seggiolini in campo Salernitana retrocessa a tavolino e Sampdoria salva

Una giornata di pura tensione e polemiche ha segnato il finale di stagione in Serie B, tra fumogeni, seggiolini volanti e decisioni che hanno fatto discutere tutti gli appassionati. La Salernitana, coinvolta in una figuraccia storica, retrocede a tavolino, mentre la Sampdoria si salva per un soffio. Un epilogo che rimarrĂ nella memoria per le sue sorprese e tensioni, lasciando il calcio italiano a riflettere su cosa sia davvero importante.

Sono finiti come peggio non potevano sia il campionato di Serie B sia la stagione della Salernitana. In una doppia sfida “chiacchierata” prima, durante e dopo – vista la penalizzazione del Brescia che ha riscritto la classifica – il club campano retrocede in Serie C, mentre la Sampdoria rimane in B dopo aver visto il baratro. Si partiva dal 2-0 dell’andata in favore dei blucerchiati e il copione al ritorno è rimasto lo stesso: prima Coda, poi Sibilli hanno regalato un altro doppio vantaggio alla squadra di Evani. Da lì, non si è praticamente piĂą giocato. Al 66esimo dalla curva granata è volato di tutto: petardi, fumogeni, seggiolini, oggetti di ogni tipo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Figuraccia nei play-out di Serie B: fumogeni e seggiolini in campo, Salernitana retrocessa a tavolino e Sampdoria salva

