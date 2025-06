Fiere | logistica trasporti e servizi protagonisti con Lts Expo a Mostra d’Oltremare di Napoli

Pronti a scoprire le ultime innovazioni nel mondo della logistica, dei trasporti e dei servizi? Lts Expo, il nuovo evento fieristico di rilievo a Napoli, promette di essere il punto di incontro ideale per professionisti e aziende del settore. Dal 27 giugno presso la Mostra d’Oltremare, questa manifestazione offre opportunità uniche di networking e crescita. Non perdere l’occasione di essere parte di questa rivoluzione!

(Adnkronos) – Tutto pronto per Lts Expo, il nuovo salone dedicato alla logistica, ai trasporti e ai servizi, che sarà inaugurato venerdì, 27 giugno, alle 11, a Napoli, presso il polo fieristico della Mostra d'Oltremare di Napoli, organizzato dalla Progecta di Angioletto de Negri, con il patrocinio della Regione Campania e dell'Autorità Sistema Portuale Mar

LTS Expo, la prima fiera nel Mezzogiorno dedicata a logistica, trasporti e servizi, apre le sue porte alla Mostra d'Oltremare di Napoli dal 27 al 29 giugno 2025.

