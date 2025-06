Fiera di San Giovanni burattini e granchi blu

La festa di San Giovanni a Tamara si conferma un evento ricco di magia e tradizione, con spettacoli di burattini, deliziosi assaggi e allegria per tutta la famiglia. Dopo le prime due serate di successo organizzate dal Centro sociale ricreativo Tamarese, Ancescao e partner locali, questa sera alle 21, non perdete lo spettacolo di burattini ’Sganapino contro il granchio blu’ di Massimiliano Venturi in piazza XX Settembre. Un’occasione speciale per vivere una serata indimenticabile tra fantasia e cultura.

Prosegue a Tamara la fiera di San Giovanni Battista. Non è mancata la partecipazione nelle prime due serate della fiera, organizzata dal Centro sociale ricreativo Tamarese con Ancescao, la parrocchia, l’associazione Bimbi Felici e il patrocinio del Comune. Oggi, alle 21, spettacolo di burattini ’Sganapino contro il granchio blu’ portato in scena da Massimiliano Venturi in piazza XX Settembre, per la rassegna Fiabe, Burattini & Co. Apericena in piazza, sempre su prenotazione ai numeri 0532–866894 e 389-7867844. Il 24, alle 18.30, celebrazioni del Santo Patrono. Tutti i giorni sarĂ possibile visitare la mostra di pittura astratta dell’artista Roberto Rossi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fiera di San Giovanni, burattini e granchi blu

