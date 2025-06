Fi-Pi-Li camion si ribalta all' altezza di Vicarello | ferito il conducente 54enne traffico in tilt

Un incidente allarmante sulla Fi-Pi-Li a Vicarello ha causato panico e disagi: un camion si è ribaltato, ferendo gravemente il conducente 54enne. La scena ha paralizzato il traffico, lasciando dietro di sé un'onda di preoccupazione tra gli automobilisti. I soccorritori della Croce Rossa sono rapidamente intervenuti per assistere l'autista e ripristinare la sicurezza. Il drammatico episodio ci ricorda quanto sia importante la prudenza alla guida.

Paura sulla Fi-Pi-Li all'altezza di Vicarello, dove oggi lunedì 23 giugno, intorno alle 16.50, un camion si è ribaltato finendo per adagiarsi su un fianco, dopo che l'autista, un uomo di 54 anni, ha perso il controllo. Sul posto sono subito intervenuti i volontari della Croce Rossa di Livorno. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Fi-Pi-Li, camion si ribalta all'altezza di Vicarello: ferito il conducente 54enne, traffico in tilt

