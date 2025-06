Festival delle percussioni Rebound! masterclass e concerti nel programma della seconda edizione

...rievoca il suono vibrante delle batterie e degli strumenti a percussione, torna con entusiasmo alla sua seconda edizione, offrendo un ricco programma di masterclass, concerti e workshop. Un'occasione imperdibile per appassionati e professionisti di scoprire le nuove tendenze della musica ritmica e vivere l’energia travolgente di artisti innovativi. Preparati a lasciarti coinvolgere da un’esperienza sonora unica, dove passione e talento si incontrano per celebrare la percussione contemporanea in tutta la sua magia.

Si rinnova l'appuntamento con Rebound!, il festival dedicato alla percussione contemporanea prodotto da Kilim Music Factory e Zo Centro Culture Contemporanee di Catania con il sostegno del Comune di Motta Sant'Anastasia. Ideato e diretto dal musicista JosĂ© Mobilia, il festival il cui nome

