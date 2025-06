Feste Vigiliane la Tonca | finiscono nell’Adige Fugatti e chi non va a votare

Domenica 22 giugno, al suggestivo ponte di San Lorenzo a Trento, si è tenuta la celebre Tonca, uno dei momenti più attesi delle Feste Vigiliane. Quest’anno, il pubblico ha rivolto un grande plauso al “Tribunale di penitenza”, portando in acqua simbolicamente le colpe e le tensioni. La tradizione, tra divertimento e riflessione, continua a coinvolgere e a rendere unica questa manifestazione, un appuntamento che non può essere ignorato.

Domenica 22 giugno, al ponte di San Lorenzo di Trento, si è svolto uno dei momenti più attesi della 42esima edizione delle Feste Vigiliane: la Tonca. A finire nell'Adige, quest'anno, a grande richiesta da parte del pubblico presente all'evento del "Tribunale di penitenza" sono stati il presidente.

