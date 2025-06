Festa Popolare di Cornigliano | tre serate gratuite con musica dal vivo street food e intrattenimento

Vivi l’energia e la tradizione della XIV Festa Popolare di Cornigliano! Tre serate gratuite di musica dal vivo, street food e intrattenimento nel suggestivo contesto di Villa Durazzo Bombrini. Un’occasione unica per immergersi nella cultura locale, incontrare amici e scoprire le eccellenze del territorio. Non perdere questa festa che unisce divertimento, solidarietà e passione: ti aspettiamo dal 27 al 29 giugno per un’esperienza indimenticabile!

da venerdì 27 a domenica 29 giugno arriva la XIV Festa Popolare di Cornigliano, orgogliosamente organizzata dalla Pro Loco Cornigliano con il sostegno di Società per Cornigliano. Tre vibranti serate in cui il parco pubblico di Villa Durazzo Bombrini prenderà vita con musica, spettacoli. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Festa Popolare di Cornigliano: tre serate gratuite con musica dal vivo, street food e intrattenimento

In questa notizia si parla di: cornigliano - popolare - musica - festa

Festa della musica attiva - Partecipa alla XVI edizione della Festa della Musica Attiva in Villa Contarini a Piazzola sul Brenta! Il 31 maggio e l'1 giugno 2025, unisciti a un weekend ricco di musica, performance e creatività.

Proloco Cornigliano Ligure Aps Due Vai su Facebook

Festa Popolare di Cornigliano: tre serate gratuite con musica dal vivo, street food e intrattenimento; Genova, a Cornigliano la XIV Festa Popolare; Cornigliano in festa, al via l’ottava edizione di ‘CIVediamo a Cornigliano’ tra bancarelle, musica e atmosfere medievali.

Festa Popolare di Cornigliano: tre serate gratuite con musica dal vivo, street food e intrattenimento - La XIVª Festa Popolare di Cornigliano promette di essere un momento clou dell’estate, una perfetta combinazione di intrattenimento, cibo delizioso e vibrante spirito comunitario. Segnala genovatoday.it

Festa della Musica a Boscoreale: Giovani talenti e tradizione popolare al Museo del Parco del Vesuvio - La serata è stata impreziosita dalla consegna del premio Boscoreale nel Mondo a Simone Carotenuto, stimato musicista di musica popolare ... ilgazzettinovesuviano.com scrive