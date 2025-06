Festa per Sacchi Conte lo incorona | Un maestro

A Milano Marittima, un evento emozionante celebra la grandezza di Arrigo Sacchi: un docufilm rende omaggio alla sua straordinaria carriera, con la presenza di figure icone come Galliani, Carnevali e Zaccheroni. La festa si anima con il tributo del maestro Sacchi, incoronato da chi ha condiviso il suo cammino nel mondo del calcio. Un momento imperdibile per gli appassionati, che testimonia l’eredità indelebile di un vero leggenda.

