Festa del Santo Patrono Alfonso Maria De Liguori | l' avviso per la concessione temporanea dei posteggi

Sei invitato a partecipare alla Festa del Santo Patrono Alfonso Maria de Liguori, un’occasione unica per celebrare questa ricorrenza e promuovere il commercio locale. È stata indetta una procedura di selezione per l’assegnazione temporanea dei posteggi destinati al commercio itinerante su aree pubbliche, settore alimentare e non. Approfitta di questa opportunità per far conoscere i tuoi prodotti e vivere insieme un momento di comunità e tradizione.

È indetta la procedura di selezione per l'assegnazione ed il rilascio di concessione d'uso temporanea dei posteggi, per l'esercizio del commercio itinerante su aree pubbliche (tipo B), settore alimentare e non alimentare, nell'ambito della manifestazione in onore del Santo Patrono Alfonso Maria.

