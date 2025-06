Ferrari Beganovic al posto di Leclerc nella prima sessione di libere in Austria

Un nuovo volto si affaccia sulla scena della Formula 1: Dino Beganovic prende il volante della Ferrari SF-25 al posto di Charles Leclerc nelle prime libere ad Austria, segnando un passo importante nel suo percorso di crescita. Un’opportunità che potrebbe aprire nuove strade per il futuro del giovane talento svedese e per la stessa scuderia, pronta a scoprire nuove potenzialità in vista del grande weekend di gara.

(Adnkronos) – NovitĂ in casa Ferrari. Dino Beganovic, pilota del team Hitech e del programma della Ferrari Driver Academy, guiderĂ la SF-25 di Charles Leclerc a Spielberg, in vista del Gran Premio d'Austria del prossimo weekend. Per lui, un test nelle FP1. Il secondo, per lo svedese, al volante di una Formula 1, dopo il . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: ferrari - beganovic - leclerc - austria

Ferrari dai due volti nel venerdì di Imola, Leclerc: “Soffriamo il giro secco”. Hamilton: “Manca la costanza” - Nel venerdì di Imola, la Ferrari si presenta con due volti: Leclerc e compagni faticano nel giro secco, mentre il passo gara sembra promettente.

Ferrari, Beganovic al posto di Leclerc nelle libere del Gp d'Austria. Il motivo; Ufficiale: la Ferrari richiama Beganovic per le FP1 del GP d'Austria | FP; Beganovic sostituisce Leclerc: Ferrari schiera lo svedese per le FP1 in Austria.

F1, Beganovic e Dunne al posto di Leclerc e Norris nelle libere 1 del GP d'Austria - avranno l'opportunità di scendere in pista nelle Libere 1 al Red ... Lo riporta sport.sky.it

Ferrari, Beganovic al posto di Leclerc nella prima sessione di libere in Austria - Il giovane pilota svedese sostituirà il monegasco nelle FP1 sul circuito di Spielberg. Riporta msn.com