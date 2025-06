Fernando Alonso sbaglia canzone nella storia Instagram | invece di Sarà perché ti amo parte il coro anti juventino – Il video

Fino a qui, tutto sembrava normale, ma poi Alonso ha sbagliato canzone nelle sue stories Instagram, creando un mix inatteso di musica e tifoserie. Invece di scegliere "SAR224 Perché Ti Amo", parte il coro anti-Juventus, lasciando i fan di tutto il mondo sorprendenti e divertiti. Un episodio che dimostra come anche i personaggi più seri possano regalare momenti di leggerezza e spontaneità . E chissà se questo errore avrà conseguenze...

Nelle sue stories Instagram Fernando Alonso ha commesso un grave errore, o forse il madridistas ha voluto mandare un messaggio. Nel video pubblicato sui suoi canali, il campione spagnolo inquadra l’azione tra due kart mentre si danno battaglia sulla pista del “Museo y Circuito Fernando Alonso”, il futuristico impianto fondato da Alonso nella sua città natale, Oviedo, per accogliere le migliaia di fan del due volte campione del mondo. Fino a qui nulla di particolare, se non fosse per il sottofondo musicale scelto da Alonso. Quella che doveva essere una versione remixata del successo anni 80? dei Ricchi e Poveri, “Sarà perché ti amo”, si è rivelata in realtà un coro che i tifosi delle altre squadre italiane intonano contro la Juventus. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: alonso - fernando - instagram - sbaglia

Fernando Alonso impazzisce contro le Ferrari: "Sole in pista?!" - Durante il Gran Premio di Emilia Romagna 2025, un Fernando Alonso impaziente si scontra con le Ferrari sotto il sole in pista.

Prima cosa che apprezzo di Fernando Alonso dopo 25 anni di carriera in F1 Vai su X

Fernando Alonso sbaglia canzone nella storia Instagram: invece di Sarà perché ti amo parte il coro anti juventino - Il video; Alonso sbaglia canzone nella storia Instagram, al posto dei Ricchi e Poveri parte il coro: «Chi non salta è un gobbo juventino» | Il video; Alonso, gaffe sui social contro la Juventus: Chi non salta....

Alonso sbaglia canzone nella storia Instagram, al posto dei Ricchi e Poveri parte il coro: «Chi non salta è un gobbo juventino» | Il video - Nel video, la storia pubblicata da Fernando Alonso sul suo profilo Instagram in cui, per sbaglio, ha inserito un coro anti- Lo riporta msn.com

Alonso, che gaffe: sbaglia la canzone sui social e mette il coro contro la Juventus - Il pilota spagnolo ha postato nelle proprie storie una canzone utilizzati dai tifosi avversari per sfottere i bianconeri ... Riporta corrieredellosport.it