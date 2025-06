Fernando Alonso pubblica per errore un coro anti-Juventus sui social | gaffe virale poi cancellata

Fernando Alonso, ex pilota Ferrari e attuale stella di Aston Martin in Formula 1, finisce involontariamente al centro di una polemica virale sui social. Durante un video condiviso su Instagram, mentre si diverte con una gara di go-kart, Alonso ha accidentalmente pubblicato un coro anti-Juventus, che ha rapidamente fatto il giro del web prima di essere rimosso. Un episodio che dimostra come anche le star più disciplined possano inciampare in gaffe impreviste e…

Fernando Alonso, ex pilota Ferrari e attuale punta di diamante del team Aston Martin in Formula 1, è finito al centro dell’attenzione sui social per una gaffe musicale che ha fatto rapidamente il giro del web. L’episodio è avvenuto su Instagram, dove Alonso ha condiviso un video che lo ritrae mentre partecipa a una gara indoor di go-kart, il suo primo amore nel mondo del motorsport. Il contenuto, però, ha attirato l’attenzione non tanto per le immagini quanto per la canzone scelta come colonna sonora: una versione da stadio del celebre brano dei Ricchi e Poveri, “Sarà perché ti amo”, modificata in chiave anti-Juventus. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Fernando Alonso pubblica per errore un coro anti-Juventus sui social: gaffe virale poi cancellata

