Fermo incendio vegetazione a Ponzano | persona soccorsa per ustioni

Un pomeriggio movimentato a Ponzano di Fermo, dove i Vigili del Fuoco sono intervenuti prontamente per domare un vasto incendio di bosco e vegetazione. Grazie all’ausilio di autobotti, mezzi 4×4 e l’elicottero VVF Erickson S64 Cochise, l’incendio è stato rapidamente sotto controllo. Sul posto anche i Carabinieri Forestali e il personale sanitario del 118, che hanno soccorso una persona leggermente ustionata, dimostrando come la collaborazione possa fare la differenza.

Intervento dei Vigili del fuoco nel pomeriggio per un incendio di bosco e vegetazione a Ponzano di Fermo. Sul posto le squadre di Fermo con autobotti e mezzi 4×4 hanno spento l’incendio con il supporto dell’elicottero Vvf Erickson S64 Cochise che ha effettuato diversi lanci di acqua. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri Forestali e i sanitari del 118, che hanno soccorso una persona leggermente ustionata. . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Fermo, incendio vegetazione a Ponzano: persona soccorsa per ustioni

