Fermi tutti polizia ma è una rapina | arrestati tre veri poliziotti a Roma La finta perquisizione in una casa il complice albanese e la cassaforte svuotata

Una rapina da film a Roma scuote l’opinione pubblica: tre agenti infedeli, travestiti da tutori dell’ordine, hanno svaligiato una casa nel quartiere Salario Parioli con la complicità di un albanese. La scoperta di questa truffa orchestrata dall’interno delle forze dell’ordine mette in discussione la fiducia nella sicurezza pubblica. L’indagine, ancora in corso, rivela un inquietante intreccio tra lealtà e corruzione.

Sono entrati nell’abitazione mostrando il distintivo autentico della Polizia di Stato e, con il pretesto della perquisizione, hanno svaligiato la cassaforte di quasi 36mila euro. Tre agenti del commissariato Salario Parioli, a Roma, sono finiti ai domiciliari insieme a un quarto complice, un cittadino albanese. Il questore di Roma, Roberto Massucci, ha sospeso i tre in via cautelare. Una misura che ha raggiunto anche altri due poliziotti, appartenenti a un altro commissariato capitolino e coinvolti nelle indagini sulla rapina e su un presunto giro di spaccio di stupefacenti. Agli agenti, definiti dal procuratore Francesco Lo Voi «elementi malsani delle forze dell’ordine», è contestata anche la perquisizione illegittima dell’abitazione oltre alla rapina. 🔗 Leggi su Open.online

